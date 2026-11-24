Певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, извинилась за шутку, вызвавшую недовольство зрителей реалити-шоу «Три острова». Свои объяснения артистка опубликовала в телеграм-канале .

«Вы поднялись с диванов, а они опустились со своих пьедесталов, чтобы сразиться с вами», — заявила Кока, представляя команды знаменитостей и зрителей. В сети артистку обвинили в снобизме и пренебрежении рабочими профессиями.

Ведущая рассказала, что эти слова были частью сценария, но признала свою ответственность, поскольку произнесла их в эфире.

Девушка извинилась и добавила, что в ее семье труд всегда ценился, среди старших родственников есть медики, инженеры, воспитатели детского сада.

«Я никогда не считала и не считаю, что известность или профессия делают одного человека выше другого. У каждого из нас свой путь, свой труд и свой вклад в этот мир», — подчеркнула певица.

Ранее Клава Кока опровергла, что увела Диму Масленникова у Сабины Хайровой.