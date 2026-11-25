Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана выразил сомнение в том, что его отца действительно предали земле. Об этом он сообщил в интервью Daily Storm .

По его словам, он обращался к вдове психотерапевта Гулизар Чалбашовой с просьбой прислать снимки или запись церемонии прощания, чтобы таким образом попрощаться с родителем. Женщина ответила, что снимать было запрещено. При этом она не уточнила, кто ввел запрет и с какой целью.

Помимо этого, Сергио намерен бороться за наследство. Он упомянул недвижимость в США и Крыму. По его словам, Чалбашова сообщила ему, что старое завещание утратило силу и все имущество теперь принадлежит ей.

Племянник психотерапевта Юрий Мамаев заявлял, что Кашпировского похоронили в городе Виннице на Украине в октябре. На могиле планируют установить бетонный саркофаг.