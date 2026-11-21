21 ноября 2026 07:00 Первый советский «робот». Как Алексей Веселкин показал стране брейк-данс и не только Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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В субботу, 21 ноября, первому советскому брейк-дансеру Алексею Веселкину исполнилось бы 64 года. Актер подарил стране много ярких проектов со своим участием, стал звездой фильма «Диск=жокей» 1987 года и удостоился звания заслуженного артиста России. За что его уволили с радиостанции «Маяк», кем он запомнился российским детям и как связан с мультфильмом «Эй, Арнольд», выяснил 360.ru.

Детство и образование Алексея Веселкина Алексей Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве в семье эстрадных артистов «Москонцерта». Так как родители постоянно были на гастролях, воспитанием маленького Алеши занималась бабушка. «Родители очень хорошо зарабатывали, привозили модные вещи, дефицитные грампластинки, имели несколько кооперативных квартир», — вспоминал Веселкин. В девятом классе он попробовал себя в кино — в фильме «Поле перейти» 1976 года. Именно тогда Веселкин решил стать актером. После школы в 1983 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, которое успешно окончил. Молодого артиста приняли в труппу Центрального детского театра (сегодня Российский академический молодежный театр, РАМТ). Там он был ведущим актером вплоть до самой смерти, а за заслуги на театральном поприще ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Фото: РИА «Новости»

Карьера ведущего Алексея Веселкина В 1980-е Веселкин понял, что не хочет ограничивать себя исключительно профессией актера. Он активно пробовался как ведущий. Российские дети могут помнить его лицо по таким передачам, как «АБВГДейка», «Царь горы», «Детский час», «До 16 и старше» и других. Помимо этого, он работал на радио. В 2012 году имя Алексея оказалось замешанным в скандале: во время эфира на радиостанции «Маяк» Веселкин вместе с соведущей Викторией Колосовой отпускал неуместные шутки в адрес людей с муковисцидозом — неизлечимым генетическим заболеванием. Зрители возмутились бестактностью радиоведущего, а в Роскомнадзор на ведущих пожаловалась общественная организация «Помощь больным муковисцидозом». Позднее ведущие извинились перед слушателями. «Мы очень сильно извиняемся перед теми, кому принесли страдания той программой. Мы прекрасно это понимаем. Наши извинения искренние, и мы действительно не хотели никого ни обидеть, ни оскорбить. И мне действительно больно и обидно, что мы, достаточно взрослые и образованные люди, позволили себе такое», — заявила Колосова. В итоге рубрику «Болячки» закрыли, а Веселкина и Колосову уволили. «Я очень расстроен! Я невероятно расстроен произошедшим во время передачи и тем, что произошло после нее», — сказал тогда Веселкин. Спустя несколько лет он вернулся в «Маяк», но осадочек, как говорится, остался.

Интересно Еще один скандал связан с телешоу «50×50», которое Веселкин вел вместе с Ксений Стриж. В эфире они объявили группу «Мальчишник» с песней «Секс без перерыва» и сымитировали характерные движения. В результате скандала уволили выпускающего редактора программы.

Также Алексей вел конкурс «Мисс Москва — 2006», а еще некоторые помнят его по рекламе средства от мужских проблем «Формула любви», за которую он даже получил шуточную премию «Серебряная калоша». В 2021 году Алексей получил благодарность от президента за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Фото: Алексей Веселкин с сыном Алексеем / РИА «Новости»

Танцевальная карьера Алексея Веселкина Помимо профессии ведущего, Алексей любил танцевать. В 1980-е его считали одним из лучших бренк-дансеров Москвы. В 1987 году он даже снялся в фильме «Диск-жокей», где исполнил брейк-данс в стиле «робот».

Интересно Веселкин исполнил одну из главных ролей — парня Жени. Его герой вместе с подругой Леной пытались осуществить свои мечты — стать диск-жокеем и эстрадной танцовщицей. Во время фестиваля в Одессе они потеряли друг друга, но в итоге нашли и признались в любви.

Личная жизнь Алексея Веселкина В 1988 году, когда Алексей пришел в театр, он познакомился с будущей женой — актрисой Татьяной Ушмайкиной. Роман развивался во время гастролей по Югославии. В итоге пара поженилась, и в семье появилось двое детей.

Интересно Татьяна актриса не только театра, но и дубляжа. Именно ее голосом говорит главный герой в мультсериале «Эй, Арнольд».

Болезнь и смерть Алексея Веселкина Последние годы жизни артист тяжело болел раком крови. Несмотря на недуг, Веселкин очень хотел жить и боролся до конца. Алексей горел работой и даже после очередного курса химиотерапии рвался в эфир, хотя это забирало у него очень много сил, особенно в последние недели. Алексей ушел из жизни 26 марта 2025 года в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Его похоронили на Троекуровском кладбище.