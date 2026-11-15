360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В США умер участник легендарного кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан

    Banditz71
    Фото: Banditz71/Википедия

    Бас-вокалист кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание Page Six.

    Певец ушел из жизни у себя дома в штате Теннеси от осложнений бронхита и пневмонии. До этого он долгое время боролся с раком. В 2025 году ему пришлось прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем.

    Oak Ridge Boys получили пять премий «Грэмми» и много раз возглавлял рейтинги кантри-музыки. В 2015 году квартет включили в Зал славы жанра.

    Визитной карточкой группы стала песня 1981 года Elvira с басовым речитативом Стербана.

    Певец родился в 1943 году. В детстве он исполнял в церковном хоре партию сопрано.

    Читайте также

    Вторая родная дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца

    «Ничего такого». Мать Сергея Соседова рассказала, какое он оставил наследство

    Умер лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий

    Вторая родная дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца

    «Ничего такого». Мать Сергея Соседова рассказала, какое он оставил наследство

    Умер лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий