В США умер участник легендарного кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан

Бас-вокалист кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание Page Six .

Певец ушел из жизни у себя дома в штате Теннеси от осложнений бронхита и пневмонии. До этого он долгое время боролся с раком. В 2025 году ему пришлось прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем.

Oak Ridge Boys получили пять премий «Грэмми» и много раз возглавлял рейтинги кантри-музыки. В 2015 году квартет включили в Зал славы жанра.

Визитной карточкой группы стала песня 1981 года Elvira с басовым речитативом Стербана.

Певец родился в 1943 году. В детстве он исполнял в церковном хоре партию сопрано.