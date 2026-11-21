21 ноября 2026 04:00 Конфетница от Баскова, сумка от Виторгана. Собчак показала роскошные подарки на 45-летие Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Журналистка Ксения Собчак к своему 45-летию закатила в духе времени черную вечеринку, но себе не изменила. Звездные гости, брендовые наряды и дорогие подарки. Подробности — в материале 360.ru.

Черная вечеринка Собчак Телеведущая любит гулять с размахом. В юбилейный год Собчак закатила черную вечеринку, вдохновленную атмосферой сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Она прошла в одном из заведений премиальной сети «Рестораны Раппопорта» в центре Москвы 13 ноября.

Интересно В 2026 году 13 ноября выпало на пятницу — по народным суевериям, день, когда ведьмы собираются на шабаш.

На огромном стуле восседал карлик, напитки предлагали официантки-близнецы в розовых платьях-халатах. Под темно-красным освещением выделялись огромные губы с экраном, где крутили кадры из жизни именинницы. Ее же портрет украшал кубики льда в бокалах со спиртным. Гостей попросили прийти в черных и кроваво-красных нарядах. Хозяйка вечера встречала их лично в черном платье, шубе и колпаке с сумочкой-кошечкой и россыпью изумрудов. Образ составила Ульяна Сергиенко.

Фото: ИИ/360.ru

На день рождения Собчак пришли люди из прошлой и нынешней жизни — от скандальных инфлюенсеров до серьезных политиков. Среди них — блогер Оксана Самойлова, кинорежиссер Валерия Гай Германика и рэпер Тимати, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер и бывший министр финансов Алексей Кудрин. Одной из самых обсуждаемых персон на юбилее Собчак стала фигурантка дела «Оборонсервиса», экс-руководитель аппарата Минобороны Евгения Васильева. Она сменила имидж: коротко остригла волосы. Собчак показала дорогие подарки на 45-летие Такие обеспеченные гости не могли прийти к наследнице первого мэра Санкт-Петербурга и светской львице с пустыми руками. Чтобы не томить, она совместно с блогером Славой Большаковым сняла распаковку и выложила в Сеть. Одежда Константин и Софья Эрнст преподнесли черный жилет с открытой спиной неназванного бренда, друг по имени Кирилл — базовый бежевый шарф от Jacquemus стоимостью до 50 тысяч рублей.

Фото: Осторожно: Собчак / Стоп-кадр видео Youtube

Певица Люся Чеботина подарила шляпку, бывшая участница «Дома-2» Инесса Новикова — платье от Schiaparelli. Собчак мерила его в бутике, но не купила из-за слишком высокой цены. От дизайнера Евгении Линович пришли яркие кардиганы-халаты. Светлана Бондарчук прислала две картины в жанре ню. Собственный отдел рекламы Собчак подарил бомбер из KM20. Благотворители Сергей и Анастасия Кичатовы выбрали винтажное платье с подсолнухами от Saint Laurent. Ему примерно 35 лет. Украшения Близкие друзья подарили золотое колье-коготь с нефритом от Tiffany & Co. На сайте Sotheby`s оно оценивается в пять-семь тысяч долларов (410–574 тысячи рублей). Перстень с зеленым камнем от Parure Atelier подарила подруга Анна. По словам Собчак, это «жесточайший люкс». Кольца на сайте этого бренда стоят от 234 тысяч до 63 миллионов рублей.

Это жесткий люкс, жесточайший. Когда словил какого-то серьезного осетра, ведешь его в Parure. Ксения Собчак Телеведущая

Эстер Гориловская вручила серьги в форме перепелиных яиц от Chanel. По мнению Собчак, это единственная бижутерия, которая стоит своих денег. Именинница была несказанно рада украшениям от Jessica McCormack. Она уверена, что эта марка заменит Cartier.

Фото: Осторожно: Собчак / Стоп-кадр видео Youtube

«Это молодой бренд. Стоит, как чугунный мост, но очень красиво», — сказала она. Ульяна Сергиенко передала серьги из своего бутика и сумочку с полумесяцем. Даритель, имя которого Собчак не назвала, отправил ей черно-белые серьги-подсолнухи от Chanel. Сумки Бывший муж Максим Виторган подарил расшитую сумочку бренда Dries Van Noten, купленную, по словам Собчак, в Антверпене. Ведущая «Модного приговора» Лилия Рах преподнесла сумку в виде белки из своего бутика, Николай Басков — сумку-конфетницу от Dolce&Gabbana. Причем упаковал ее в коробку со своим портретом.

Внутри конфет нет, но зачем мне они, если у меня такая сумка? Очень красиво. Это прямо вообще! Класс! Николай, шикарный подарок. Киркоров позавидует, позвонит, скажет: «Где моя барсетка?» А я не отдам. Ксения Собчак Телеведущая

Собчак обзавелась сразу четырьмя сумочками Chanel. Среди них миниатюрная Vanity на цепочке и массивная зеленая из крокодиловой кожи. Еще одна подруга подарила замшевый клатч этого же бренда. Коллекция телеведущей пополнилась также Birkin в коже бокс. Косметика Среди подарков был адвент-календарь от Dior в форме большой белой звезды, повторяющей фасад легендарного бутика на 30 Avenue Montaigne стоимостью 100–150 тысяч рублей. В нем миниатюры парфюмерии, косметики и домашний декор.

Фото: Осторожно: Собчак / Стоп-кадр видео Youtube

Еще один даритель преподнес прозрачную пудру из лимитированной зимней коллекции Chanel в кашемировом чехле. Яна Рудковская подарила вазу от Dior и бокс со своей косметикой. Собчак принципиально не стала распаковывать его на камеру, чтобы не делать предприимчивому продюсеру бесплатную рекламу. Оригинальные подарки Открывая подарок от блогера Andrey All Right (Андрея Григорьева-Аполлонова — младшего), Собчак не могла не пошутить о Vertu. Но в большой оранжевой коробке от Hermès оказался просто плед. «В таких коробках плед лучше не дарить», — сказала разочарованная именинница. Друзья преподнесли заколку в виде бабочки от Van Cleef & Arpels. Она сделана из белого золота, эмали и бриллиантов.

Фото: Осторожно: Собчак / Стоп-кадр видео Youtube

Михаил Которов из VK передал очки от бренда Jacques Marie Mage стоимостью до 150 тысяч рублей. По словам Собчак, это топовый бренд сейчас. Бутик находится в Париже рядом с отелем Ritz, в него пускают по записи — настолько высокий спрос. От режиссера Сергея Кальварского пришли красные бокалы бренда Baccarat. Семья Чистяковых подарила картину художника-авангардиста Давида Бурлюка.

Для понимающих ребят это прямо… Да, Бурлюк… Я даже не знаю, какой год, но это очень редкая вещь. Ксения Собчак Телеведущая