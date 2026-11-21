Американский рэпер Снуп Догг выложил фото туфлей с миниатюрными пистолетами на носах, сопроводив его российским треком «Дутики». Публикация и комментарии, большинство которых оставили русскоязычные пользователи, появились на его странице в Instagram*.

На кадрах были видны ноги человека, одетого в красные спортивные штаны, белые носки и слегка потертые черные остроносые туфли.

Снуп Догг выбрал для музыкального сопровождения российский трек в исполнении шоумена и бывшего участника «Дома-2» Семена Фролова. Один из пользователей написал, что рэпер открыл выбором песни открыл портал для русских, как Джейсон Стэтхем. Другие комментаторы написали «Дядь, ты лучший» и «Снуп — наш слоняра».

В начале года Снуп Догг пережил тяжелую потерю — умерла 11-месячная внучка артиста.

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