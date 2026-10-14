Смог накрыл Индонезию из-за лесных и торфяных пожаров

Индонезию захлестнула волна лесных пожаров. Ситуацию усугубляет сухая погода, вызванная Эль-Ниньо. Об этом сообщило агентство Reuters .

Лесные пожары называют сильнейшими за последние 11 лет.

«Смог привел к резкому росту числа заболеваний дыхательных путей внутри страны и значительному ухудшению качества воздуха во всем регионе», — отметило агентство.

В связи с пожарами в ряде штатов Малайзии закрыли школы. От смога также пострадал Сингапур — уровень загрязнения воздуха 14 октября достиг максимума с начала года.

На фоне происходящего правительство Восточного Тимора объявило о приостановке очного обучения на три дня.

Ранее оползни на фоне ливней сошли в Чили — пострадал город Сантьяго и его окрестности. В результате ЧП травмы получили как минимум шесть человек. Спасатели эвакуировали жителей из опасных районов.