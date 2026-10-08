Склад в Казани разгорелся на площади в 1500 «квадратов»

Пожар площадью около 1500 кв. метров случился на складе в Казани

Пожар на складе площадью примерно 1500 квадратных метров разгорелся в Приволжском районе Казани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

К месту ЧП оперативно отправили спасателей. К их прибытию огонь уже распространился на кровлю и внутреннюю часть одноэтажной постройки из сэндвич-панелей.

«Для привлечения дополнительных сил ранг пожара был повышен до № 3. В общей сложности к ликвидации возгорания привлечены 71 человек личного состава и 21 единица техники», — заявили в ведомстве.

Для ликвидации пламени подали семь водяных стволов. Площадь пожара составила примерно 1500 квадратных метров. В 07:11 огонь локализовали. Благодаря грамотным действиям спасателей, пламя не распространилось на соседние объекты. В результате ЧП никто не пострадал. Причину случившегося выясняют специалисты.

Ранее пожар охватил мебельный магазин в Южно-Сахалинске.