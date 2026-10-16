Два человека погибли из-за пожара в многоэтажке в Олимпийской деревне

Пожар разгорелся в 16-этажном жилом доме в районе Тропарево-Никулино в Олимпийской деревне. В результате погибли два человека, сообщил источник 360.ru.

По его словам, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на 13-м этаже.

«Происходило загорание личных вещей и мебели на площади три квадратных метра», — рассказал он.

Местная жительница Виктория отметила, что пожар уже потушили.

«Пожарные до сих пор на месте. И машина скорой, полиция приехала», — добавила она.

В пресс-службе Московской прокуратура подтвердили, что после ликвидации ЧП обнаружили тела мужчины и женщины. Причины пожара установят по результатам экспертизы.

Ранее в Подольске загорелся металлический ангар, два человека пострадали. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров, с объекта эвакуировали 23 человека. Для ликвидации ЧП направили около 40 человек и 13 единиц техники.