Пережившую блокаду Ленинграда актрису ограбили в Петербурге

«Фонтанка»: актрису Доротенко ограбили в Петербурге в день получения пенсии

Актрису Лидию Доротенко, пережившую блокаду Ленинграда, ограбили в магазине в день получения пенсии. Пожилая женщины вынуждена просить милостыню в метро, сообщила «Фонтанка» .

Доротенко рассказала, что зашла в магазин, чтобы купить воду и кофе, а полученную пенсию положила в паспорт.

«За мной [в очереди] стояла молодая женщина, темная, похожая на цыганку, говорит: „Я вам помогу“. Достала кофе, отдала мне. Смотрю — а денег нету», — поделилась 93-летняя актриса.

Блокадница часто стоит в переходе между «Гостиным двором» и «Невским проспектом», сообщило издание. Доротенко играла эпизодические роли в фильме режиссера Алексея Балабанова, зрители могли запомнить ее также по роли уборщицы в сериале «Улицы разбитых фонарей». В ее фильмотеке более 100 ролей.

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