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    Медведь разгромил домик Федерации лыжного спорта на станции Тайга в Туве

    Фото: РИА «Новости»

    Пробравшийся на тувинскую станцию Тайга медведь залез в гостевой домик Федерации лыжного спорта России и устроил внутри погром. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

    На опубликованных снимках с места происшествия видно, что лесной хищник вытащил ящики из кухонного гарнитура, повредил мебель, вырвал несколько досок и раскидал вещи.

    В ведомстве призвали местных жителей и туристов временно воздержаться от посещения станции ради собственной безопасности.

    В пятницу, 9 октября, Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области ввело режим повышенной готовности в восьми муниципалитетов из-за выхода медведей к людям.

    В округах отменили все спортивно-туристические мероприятия и увеличили число оперативных групп из госинспекторов и охотников, которые отслеживают перемещение хищников.

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