Медведь разгромил домик Федерации лыжного спорта на станции Тайга в Туве

Пробравшийся на тувинскую станцию Тайга медведь залез в гостевой домик Федерации лыжного спорта России и устроил внутри погром. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

На опубликованных снимках с места происшествия видно, что лесной хищник вытащил ящики из кухонного гарнитура, повредил мебель, вырвал несколько досок и раскидал вещи.

В ведомстве призвали местных жителей и туристов временно воздержаться от посещения станции ради собственной безопасности.

В пятницу, 9 октября, Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области ввело режим повышенной готовности в восьми муниципалитетов из-за выхода медведей к людям.

В округах отменили все спортивно-туристические мероприятия и увеличили число оперативных групп из госинспекторов и охотников, которые отслеживают перемещение хищников.