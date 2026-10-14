Питбули напали на подростка и сорвали с него скальп в Краснодарском крае

Сторожевые собаки сильно покусали 12-летнего мальчика на платном рыболовном пруду в Курганинске на Кубани. Об этом корреспонденту 360.ru рассказал отец пострадавшего ребенка.

Двое подростков отправились на рыбалку днем, они заплатили за вход и расположились у пруда. Предположительно, в это время охранник выпустил на территории четырех сторожевых питбулей.

Животные набросились на одного из детей, нанесли ему обширные рваные раны, сильно покусали голову. По информации kp.ru, питбули сорвали с пострадавшего скальп и отгрызли левое ухо. Второй мальчик не пострадал, он вызвал скорую помощь.

Ребенок находится в краевой больнице, его ввели в искусственную кому. Мальчик потерял много крови.

Следователи возбудили уголовное дело на хозяйку прудов об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура поставила расследование на контроль.

Ранее овчарка покусала в Ступине девятилетнего мальчика.