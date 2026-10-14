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    Питбули напали на подростка и сорвали с него скальп в Краснодарском крае

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    Сторожевые собаки сильно покусали 12-летнего мальчика на платном рыболовном пруду в Курганинске на Кубани. Об этом корреспонденту 360.ru рассказал отец пострадавшего ребенка.

    Двое подростков отправились на рыбалку днем, они заплатили за вход и расположились у пруда. Предположительно, в это время охранник выпустил на территории четырех сторожевых питбулей.

    Животные набросились на одного из детей, нанесли ему обширные рваные раны, сильно покусали голову. По информации kp.ru, питбули сорвали с пострадавшего скальп и отгрызли левое ухо. Второй мальчик не пострадал, он вызвал скорую помощь.

    Ребенок находится в краевой больнице, его ввели в искусственную кому. Мальчик потерял много крови.

    Следователи возбудили уголовное дело на хозяйку прудов об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура поставила расследование на контроль.

    Ранее овчарка покусала в Ступине девятилетнего мальчика.

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