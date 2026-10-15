Стамбул затопило из-за сильных ливней, трое погибли

Мощное наводнение началось в Стамбуле из-за сильных ливней, его жертвами уже стали три человека. Об этом сообщила газета Türkiye Today .

В районе Бейкоз выпало 242 миллиметра осадков. По улицам города текли реки, автомобили местами затопило до половины. Когда вода схлынула, многие машины оказались покореженными. Есть кадры, на которых люди едут в общественном транспорте по колено в воде.

Возле парка Садабад нашли тело мужчины, предположительно унесенного сильным течением, еще один погиб, ударившись головой о бордюр при попытке перейти затопленную дорогу. В районе Фатих 14-летний мальчик наступил в лужу и его убило током.

В аэропорту не смогли приземлиться 43 самолета. В Стамбуле и еще пяти провинциях отменили школьные занятия.

Ранее на столицу Чили и ее окрестности обрушились сильные дожди. Возникшие оползни снесли автомобили на улицах и затопили дома.