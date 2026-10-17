В Красноярске мужчина выпрыгнул из квартиры женщины на 8 этаже, когда вернулся ее муж
В Красноярске на улице Джамбульской мужчина выпал из окна восьмого этажа
В Красноярске на улице Джамбульской мужчина выпрыгнул с восьмого этажа из окна женщины, когда вернулся ее муж. Об этом сообщил Красноярский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель».
Местный житель вызвал спасателей и полицию к двери своей квартиры, потому что не мог попасть внутрь. Дверь была заперта изнутри, в квартире слышался плач маленького ребенка, а жена мужчины не отвечала на звонки.
Когда на место прибыли спасатели и начали вскрывать дверь, хозяйка квартиры сама открыла дверь и сообщила, что из окна ее квартиры выпрыгнул мужчина. Спасатели поспешили вниз и обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии.
Почему мужчина решил прыгнуть в окно и кем он приходится супругам, сведений нет.
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