В Красноярске мужчина выпрыгнул из квартиры женщины на 8 этаже, когда вернулся ее муж

В Красноярске на улице Джамбульской мужчина выпал из окна восьмого этажа

В Красноярске на улице Джамбульской мужчина выпрыгнул с восьмого этажа из окна женщины, когда вернулся ее муж. Об этом сообщил Красноярский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель» .

Местный житель вызвал спасателей и полицию к двери своей квартиры, потому что не мог попасть внутрь. Дверь была заперта изнутри, в квартире слышался плач маленького ребенка, а жена мужчины не отвечала на звонки.

Когда на место прибыли спасатели и начали вскрывать дверь, хозяйка квартиры сама открыла дверь и сообщила, что из окна ее квартиры выпрыгнул мужчина. Спасатели поспешили вниз и обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии.

Почему мужчина решил прыгнуть в окно и кем он приходится супругам, сведений нет.

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