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    В Красноярске мужчина выпрыгнул из квартиры женщины на 8 этаже, когда вернулся ее муж

    В Красноярске на улице Джамбульской мужчина выпал из окна восьмого этажа

    Пресс-служба КГКУ «Спасатель»
    Фото: Пресс-служба КГКУ «Спасатель»

    В Красноярске на улице Джамбульской мужчина выпрыгнул с восьмого этажа из окна женщины, когда вернулся ее муж. Об этом сообщил Красноярский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель».

    Местный житель вызвал спасателей и полицию к двери своей квартиры, потому что не мог попасть внутрь. Дверь была заперта изнутри, в квартире слышался плач маленького ребенка, а жена мужчины не отвечала на звонки.

    Пресс-служба КГКУ «Спасатель»
    Фото: Пресс-служба КГКУ «Спасатель»

    Когда на место прибыли спасатели и начали вскрывать дверь, хозяйка квартиры сама открыла дверь и сообщила, что из окна ее квартиры выпрыгнул мужчина. Спасатели поспешили вниз и обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии.

    Почему мужчина решил прыгнуть в окно и кем он приходится супругам, сведений нет.

    Ранее в Башкирии женщина порезала экс-возлюбленную своего молодого человека и угрожала сжечь соперницу.

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