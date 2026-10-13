360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    КамАЗ опрокинулся на легковушку в Подмосковье, погибли женщина и ребенок

    пресс-служба прокуратуры Московской области
    Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

    Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Ям — Горки Ленинские в Домодедовском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

    Предварительно, около полудня водитель грузовика «Скания», перевозивший щебень или похожий сыпучий материал, не учел дистанцию и допустил опрокидывание на ехавший по соседней полосе автомобиль.

    За рулем была 33-летняя женщина, также в салоне находился ее шестилетний сын, оба погибли.

    Домодедовская городская прокуратура взяла на контроль контролирует установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.

    Ранее в Свердловской области легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с частным автобусом. Оба водителя погибли.

    Читайте также

    Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Петербурге

    Таксист избил пассажирку в Томске из-за перевода не на тот банк

    В Бурятии нетрезвая женщина насмерть сбила свою мать, открывающую ей ворота

    Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Петербурге

    Таксист избил пассажирку в Томске из-за перевода не на тот банк

    В Бурятии нетрезвая женщина насмерть сбила свою мать, открывающую ей ворота