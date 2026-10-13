КамАЗ опрокинулся на легковушку в Подмосковье, погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Ям — Горки Ленинские в Домодедовском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Предварительно, около полудня водитель грузовика «Скания», перевозивший щебень или похожий сыпучий материал, не учел дистанцию и допустил опрокидывание на ехавший по соседней полосе автомобиль.

За рулем была 33-летняя женщина, также в салоне находился ее шестилетний сын, оба погибли.

Домодедовская городская прокуратура взяла на контроль контролирует установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Свердловской области легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с частным автобусом. Оба водителя погибли.