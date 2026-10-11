В Курской области завели дело после схода грузового поезда с рельсов

СК завел дело после схода грузового поезда с рельсов в Курской области

В Курской области после схода с рельсов грузового поезда возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло на станции Льгов-2 в сентябре 2026 года во время маневровых работ по транспортировке восьми вагонов с зерном. По техническим причинам поезд сошел с рельсов, в результате чего повредились железнодорожное полотно и сам состав. Сумма ущерба превысила один миллион рублей.

«Следователем организован комплекс действий для установления обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в СК.

Ранее стало известно, что в Челябинской области на станции Уржумка локомотив сошел с путей.