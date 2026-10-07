Мать 17-летнего пермяка рассказала о его состоянии после ДТП на Пхукете

Подросток из России получил отек мозга после аварии на Пхукете

У подростка из России, пострадавшего в аварии на Пхукете, обнаружили отек мозга. Об этом в беседе с 360.ru рассказала его мать.

«Мой сын в коме на данный момент, сегодня операция на челюсти, сильно пострадало лицо, отек мозга. Пока просто ждем» — сообщила женщина.

Ранее 17-летнего уроженца Перми считали пропавшим. Вечером 4 октября подросток отправился на встречу с друзьями в районе Патонга, однако до места назначения он не добрался. Семья сразу обратилась в полицию и Генконсульство.

Вскоре его нашли в больнице. После аварии юноша впал в кому. У пострадавшего сломана челюсть и есть другие переломы. Сейчас он находится в больнице в коме.

Накануне в аварии на Пхукете погиб сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева — Асхабали. По предварительной информации, он стал жертвой массового ДТП, в котором погибли и другие люди.