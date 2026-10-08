Стало известно состояние подростка после нападения медведя на Алтае

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии подростка после нападения медведя на Алтае

Пострадавший при нападении медведя в Солтонском районе Алтайского края 15-летний подросток находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Пострадавшего доставили в Бийск и госпитализировали в Центральную городскую больницу. Врачи диагностировали рваные раны в области ключицы, шеи и головы. После обследования специалисты проведут первичную хирургическую обработку повреждений.

Нападение произошло в лесу на месте дикой стоянки, где раньше пасечники размещали ульи. Вместе с пострадавшим находился еще один подросток, с ним все в порядке.

В Солтонском районе с 21 августа действует ограничение на посещение лесных территорий, а также запрещены туристические походы с ночевками в палатках.

Поиск хищника, напавшего на подростка, продолжают три оперативные группы общей численностью 12 человек.