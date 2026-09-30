Певица Наташа Королева назвала честность главным качеством музыкального критика Сергея Соседова. Она призналась, что не сразу поверила в известие о его смерти, сообщает Zvezdanews .

Сергей Соседов умер в 58 лет после падения с лестницы. Он получил травму головы. Критика доставили в больницу, но спасти не удалось.

«Он был честный. И говорил все, что думает. Это очень большая редкость в наше время», — сказала Королева.

О смерти Соседова певице сообщил телеведущий Вадим Такменев. Сначала Королева подумала, что это розыгрыш. После разговора она созвонилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая, по словам певицы, плакала на вокзале в Петербурге.

Королева назвала произошедшее «нелепой смертью». Она добавила, что считала Соседова очень хорошим человеком.