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    «Он был честный. И говорил все, что думает». Наташа Королева — о Сергее Соседове

    Наташа Королева назвала честность главным качеством Сергея Соседова

    Певица Наташа Королева назвала честность главным качеством музыкального критика Сергея Соседова. Она призналась, что не сразу поверила в известие о его смерти, сообщает Zvezdanews.

    Сергей Соседов умер в 58 лет после падения с лестницы. Он получил травму головы. Критика доставили в больницу, но спасти не удалось.

    «Он был честный. И говорил все, что думает. Это очень большая редкость в наше время», — сказала Королева.

    О смерти Соседова певице сообщил телеведущий Вадим Такменев. Сначала Королева подумала, что это розыгрыш. После разговора она созвонилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая, по словам певицы, плакала на вокзале в Петербурге.

    Королева назвала произошедшее «нелепой смертью». Она добавила, что считала Соседова очень хорошим человеком.

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