18 сентября 2026 15:48 Ела майонез по праздникам и устала от кино: путь Ольги Будиной к званию заслуженной артистки России Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Чтобы рассказать историю этой актрисы, не хватит слов. Перипетии ее бытия — словно эпизоды из романа о тяжелой женской доле с счастливым финалом: не собиралась становиться актрисой, но поступила в «Щуку»; не побоялась уйти на пике карьеры, не потеряла себя и нашла новую точку приложения сил. Сегодня Ольге Будиной присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Школьные годы Ольги Будиной Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года в Одинцове. Ее отец работал строителем, мать — бухгалтером. Творческие способности у девочки проявились еще в детстве: Ольга училась играть на фортепиано и аккордеоне, пела в хоре, а позднее стала его солисткой. В подростковом возрасте пришла в драматический кружок, в старших классах организовала собственный школьный театр. Вместе с другими учениками Будина готовила спектакли и музыкальные постановки, сама писала сценариями и шила костюмы. Становиться актрисой она не собиралась: после девятого класса попыталась поступить в музыкальное училище, но не прошла конкурс. Вернувшись в школу, решила идти на филфак. Посещала курсы юных филологов при МГУ и получила удостоверение экскурсовода третьей категории. После этого она даже проводила экскурсии в усадьбе Захарово (Одинцовский округ), которую связывают с именем Александра Сергеевича Пушкина. В старших классах думала, что выучится на филолога или посвятит себя музыке.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Поступление в Щукинское училище

Решение связать жизнь с актерской профессией Будина приняла спонтанно. «Я занималась с педагогами Гнесинского училища и в промежутках между занятиями гуляла по Арбату. И вот, значит, забредаю в дворик и вижу невероятную толпу. И все пьют, курят, все горят и такие все очень важные», — рассказывала она об этом в одном из интервью. Ольгу эту картина раззадорила, и она решила, что тоже будет поступать. И смогла — впечатлив комиссию под председательством Владимира Этуша чтением стихов испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки. Учеба оказалась сложнее экзаменов: поначалу накопились задолженности. Их героически пришлось ликвидировать. В первые годы учебы вообще жилось непросто. «Мы приценивались (в магазине — прим. ред.) и планировали. Вот если мы сегодня купим кетчуп, то тогда у кого есть просо, у кого есть там какая-то ячка. У нас майонез был по праздникам», — вспоминала актриса, уже состоявшись в профессии.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Начало кинокарьеры

Щукинское училище Будина окончила в 1997 году, но сниматься начала еще студенткой. Одной из первых работ стала короткометражная картина «Играем „Маленького принца“». Затем актрису утвердили на роль великой княжны Анастасии в фильме «Романовы. Венценосная семья».

Я стала сниматься с третьего курса, Глеб Анатольевич [Панфилов] проводил смотр девушек Москвы и Московской области. Он искал героинь на роли царских княжон. Ольга Будина

Ради съемок пришлось отказаться от участия в выпускных спектаклях и пропустить просмотры в московских театрах. До выхода «Романовых» она снялась еще в нескольких проектах: сериалах «Досье детектива Дубровского» и «Простые истины». Знаковым стал 2000 год: после сериала «Граница. Таежный роман», где Будина сыграла Марину Голощекину, актриса получила широкую известность. Зрителям запомнился потрясающий актерский ансамбль: Алексей Гуськов, Марат Башаров, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Ольга Будина. В тот же период она блистала в «Дневнике его жены» Алексея Учителя, а затем последовали «Железнодорожный романс», «Баязет», «Идиот» и «Московская сага».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Роман с режиссером Алексеем Учителем

Во время работы над «Дневником его жены» у Будиной возникли чувства к режиссеру картины Алексею Учителю. Актриса понимала бесперспективность отношений: режиссер был женат и воспитывал ребенка. Позднее Будина вспоминала этот роман как исключительно сильное эмоциональное переживание. После завершения съемок она решила прекратить отношения и сосредоточилась на работе.

Брак, рождение Наума и развод с Александром Наумовым

В начале 2000-х Будина познакомилась с предпринимателем Александром Наумовым. Ей тогда было 28. Ухажер, пригласивший съездить на Лазурный берег, был старше актрисы, уже состоял в браке и имел ребенка. Отношения развивались быстро: вскоре Ольга забеременела, пара поженилась, актриса решила отказаться от съемок ради семьи. Собственного жилья у супругов не было, некоторое время они жили в пансионатах. В конце 2004 года на свет появился Наум. Роды начались раньше срока. Через 11 минут после рождения мальчик перестал дышать и 19 дней пробыл в реанимации. Ребенка в конце концов выходили, а вот семейные отношения вскоре окончательно испортились. Будина и муж жили отдельно. Параллельно у Наумова начал рушиться бизнес. Ему было не до семьи. Впоследствии, в эфире программы «Судьба человека», актриса описала этот период жизни как «крах всего моего песочного замка». По словам самой Будиной, муж практически не участвовал в обеспечении семьи и после расставания практически перестал общаться с ребенком. В 2006 году супруги развелись. Первое время после разрыва актриса испытывала серьезные финансовые трудности и выживала вместе с сыном. Помогала ее мать, взявшая на себя заботу о внуке. Ольга усиленно искала возможность вернуться в кино.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Жена Сталина» и «Личная жизнь доктора Селивановой»

Ей это удалось. Будина вернулась к актерской работе. Одной из наиболее заметных ролей этого периода стала Надежда Аллилуева в сериале «Жена Сталина». Затем актриса сыграла гинеколога Елену Селиванову в сериале «Личная жизнь доктора Селивановой». Предложения о съемках посыпались на нее. Среди запомнившихся проектов — «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви», «Сердце матери», «Тайна кумира» и «Каинова печать». Параллельно она работала на телевидении: в 2010 году вела программу «Добрый вечер, Москва!», а в 2012–2014 годах была одной из ведущих передачи «О самом главном». Через некоторое время в жизни Ольги появился мужчина. О нем она почти ничего не рассказывала. Точно известно одно — создать семью вместе с ним не удалось. Актриса также долгое время опекала мальчика из Адыгеи Сашу Исмаилова. Будина хотела его усыновить, но в определенный момент понял, что искренности в 14-летнем подростке нет: он просто пользовался благами, которые могла предоставить работящая актриса. Ольга пришла к выводу, что усыновление добром не кончится, а Саша плохо влияет на Наума. От казавшегося благим дела пришлось отказаться. Впоследствии Будина рассказывала на одной из телепередач, что у Саши все в порядке и он вырос хорошим человеком.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

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