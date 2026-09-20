Актера «Не родись красивой» Григория Антипенко экстренно госпитализировали

Актер Григорий Антипенко, которого увезли на скорой помощи из театра Евгения Вахтангова, чувствует себя лучше. Об этом артист сообщил в беседе с 360.ru.

«Все хорошо, спасибо!» — ответил он на вопрос о своем самочувствии.

Как сообщил Mash, актера госпитализировали из-за сильных болей в животе. Позже боли прошли, приступ прекратился.

Антипенко 51 год, он известен как исполнитель роли Андрея Жданова — начальника, в которого влюбилась Катя Пушкарева. На съемках актер начал встречаться с коллегой Юлией Такшиной, которая играла секретаршу Вику. Пара была вместе шесть лет, у них двое детей.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ненадолго попадала в больницу. У нее проблемы с сердцем.