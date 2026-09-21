Певица Слава обвинила Ларису Долину в обмане зрителей

Лариса Долина хотела вернуть себе аудиторию «походами на развлекательные проекты» на телевидении, но это не сработало. О попытке обмана заявила певица Слава в своих соцсетях.

По словам артистки, подход Долиной не возымел эффекта, поскольку зрителей нельзя одурачить. Как подчеркнула Слава, «зал зарабатывается правдой».

Также певица раскритиковала исполнителей, которые относятся с пренебрежением к простым людям. Она назвала их мразями и отметила, что этим славятся очень многие звезды.

Недавно Лариса Долина пошутила, что готова занять место Пугачевой. Артистка напомнила, что примадонна уехала из России, а это значит, что титул освободился.