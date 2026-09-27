Симоньян призналась, что влюбилась в Кеосаяна за 10 лет до их знакомства

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что влюбилась в режиссера Тиграна Кеосаяна за 10 лет до их знакомства, когда ей было 20. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести» .

По ее словам, она увидела его по телевизору в передаче «Кулинарный поединок», где он жарил яичницу с помидорами. Кеосаян тогда заявил, что готовить нужно начинать с красного перца.

«Берет такой огромный красный перец и кладет вот так через всю сковородку. Фрейд не всегда ошибался, подумала я. И все прямо голову снесло, в общем. Это было за 10 лет до нашего знакомства. Мне было там 20 лет, я в Краснодаре еще жила», — сказала Симоньян.

По ее словам, она помнит свои мысли тогда. Тогда подумала, что бывают же в жизни такие мужчины. При этом даже не могла себе представить, что в будущем родит ему троих детей.

До этого Симоньян призналась, что очень скучает по мужу.