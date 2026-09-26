Сестра Гуфа не смогла сдержать восторженный крик от его свадебного подарка

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, подарил сестре Ольге и ее супругу Микаэлю Хетзелю автомобиль на свадьбу, когда пара еще находилась у алтаря. Кадры с ее эмоциональной реакцией опубликовал Super.ru .

«Автомобиль», — закричала Ольга, пришедшая в восторг от подарка.

На кадрах видно, что она подошла к брату, обняла его и поцеловала. Ольга показала всем гостям, что подарил ей Гуф.

Свадебное торжество проходит в одном из московских ресторанов. Ольга шла к алтарю под хит Уитни Хьюстон и возгласы гостей.

Сестра рэпера и ресторатор Хетзель поженились еще в июле. В субботу, 26 сентября, они играют свадьбу.

Ранее Долматов на совместном концерте в «Лужниках» с рэпером Бастой (Василием Вакуленко) устроили гендер-пати для двух пар.