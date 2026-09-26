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    Сестра Гуфа не смогла сдержать восторженный крик от его свадебного подарка

    Фото: РИА «Новости»

    Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, подарил сестре Ольге и ее супругу Микаэлю Хетзелю автомобиль на свадьбу, когда пара еще находилась у алтаря. Кадры с ее эмоциональной реакцией опубликовал Super.ru.

    «Автомобиль», — закричала Ольга, пришедшая в восторг от подарка.

    На кадрах видно, что она подошла к брату, обняла его и поцеловала. Ольга показала всем гостям, что подарил ей Гуф.

    Свадебное торжество проходит в одном из московских ресторанов. Ольга шла к алтарю под хит Уитни Хьюстон и возгласы гостей.

    Сестра рэпера и ресторатор Хетзель поженились еще в июле. В субботу, 26 сентября, они играют свадьбу.

    Ранее Долматов на совместном концерте в «Лужниках» с рэпером Бастой (Василием Вакуленко) устроили гендер-пати для двух пар.

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