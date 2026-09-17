Тамара Гвердцители продала почти все жилье в России

Певица Тамара Гвердцители распродала всю свою недвижимость в России, кроме одной московской квартиры. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Сначала в октябре 2022 года артистка продала дачу в Зеленограде, на которой раньше проходили творческие встречи в кругу друзей. В трехэтажном доме была оборудована музыкальная зона с фортепьяно. По информации Shot, сделку оценили в 20 миллионов рублей.

Затем весной 2024 года певица избавилась от одной квартиры площадью 141 квадратный метр в московском ЖК премиум‑класса «Ласточкино гнездо». У нее осталось жилье в том же жилищном комплексе площадью 184 квадратов на шестом этаже. Его стоимость оценили примерно в 130 миллионов рублей.

В январе 2022 года Тамара Гвердцители уехала в Грузию из-за болезни матери и с тех пор не гастролирует в России. О том, как живет певица и в каких случаях посещает Москву — в материале 360.ru.