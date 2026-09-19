Народный артист России Юрий Антонов проголосовал на выборах в Одинцове

Народный артист России Юрий Антонов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Музыкант отметил, что не мог отсидеться дома, поскольку считает участие в выборах гражданским долгом. По его словам, выборы — торжественный день.

«Для меня это уже естественный процесс — не только на сцене, но и на выборах. Сегодня я свой долг гражданина Российской Федерации выполнил», — рассказал Антонов.

Юрий Антонов родился в 1945 году, ему 81 год. Он автор и исполнитель популярных песен «Крыша дома моего», «Мечта сбывается», «Радость моя» и многих других.

Ранее певица Татьяна Куртукова оценила работу Центра общественного наблюдения в Одинцове. Прийти на участок и проголосовать она намерена вместе с супругом в субботу.