Киркоров резко снизил цену на квартиру в центре Москвы

Mash: Киркоров снизил цену квартиры на Арбате на 55 миллионов рублей

Народный артист России Филипп Киркоров уменьшил стоимость своей квартиры в центре Москвы на 55 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Апартаменты на Арбате не находят покупателя уже седьмой месяц. Сейчас за них просят 185 миллионов рублей. Только за последнюю неделю артист уступил 15 миллионов. Жилье в Филипповском переулке уже продают ниже рыночной цены.

Квартира расположена в ЖК «Филипповский». Там действуют многоуровневая охрана, видеонаблюдение и пропускной режим. Внутри есть спальня, кабинет, комнаты для персонала, два санузла, две гардеробные и кладовая.

Киркоров рассказывал в интервью, что приобрел эту квартиру больше 20 лет назад за 4,5 миллиона долларов.

Ранее артист распродал 14 квартир в элитном жилом комплексе «Эмеральд» в Болгарии за один день. Певец приобрел их в 2007 году — 19 лет назад.