360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Киркоров резко снизил цену на квартиру в центре Москвы

    Mash: Киркоров снизил цену квартиры на Арбате на 55 миллионов рублей

    Фото: РИА «Новости»

    Народный артист России Филипп Киркоров уменьшил стоимость своей квартиры в центре Москвы на 55 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

    Апартаменты на Арбате не находят покупателя уже седьмой месяц. Сейчас за них просят 185 миллионов рублей. Только за последнюю неделю артист уступил 15 миллионов. Жилье в Филипповском переулке уже продают ниже рыночной цены.

    Квартира расположена в ЖК «Филипповский». Там действуют многоуровневая охрана, видеонаблюдение и пропускной режим. Внутри есть спальня, кабинет, комнаты для персонала, два санузла, две гардеробные и кладовая.

    Киркоров рассказывал в интервью, что приобрел эту квартиру больше 20 лет назад за 4,5 миллиона долларов.

    Ранее артист распродал 14 квартир в элитном жилом комплексе «Эмеральд» в Болгарии за один день. Певец приобрел их в 2007 году — 19 лет назад.

    Читайте также

    Младший сын Алены Свиридовой сделал предложение возлюбленной

    Жасмин проведет благотворительный концерт в Дагестане

    Киркоров объяснил, зачем построил в доме часовню

    Жерар Депардье впал в депрессию из-за судов по делу о домогательствах

    IMAGO/Alexis Sciard

    Татьяну Тарасову выписали из больницы

    Shatokhina Natalya/news.ru

    Аскольд Запашный сообщил, что вернулся к работе в цирке

    Roman Naumov/URA.RU