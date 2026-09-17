Семенович после помолвки стала называть жениха «Ваше величество»

Певица и телеведущая Анна Семенович после помолвки дала своему избраннику Денису Шрееру новый титул — «Ваше величество». Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях.

Шреер воспринимает такое обращение спокойно и без удивления, продолжая рассказывать о своих делах. При этом, по словам Семенович, семейная жизнь уже превратилась в рутину, хотя до похода в ЗАГС дело еще не дошло.

О помолвке Анны Семенович и Дениса Шреера стало известно в начале сентября. Избранник певицы — предприниматель, он младше артистки на несколько лет. Пара пока не объявила дату свадьбы.

Ранее публика раскритиковала живое выступление Семенович. В Сети появились записи с ее концертов, под видео набралось множество гневных комментариев. Злопыхатели писали, что у звезды «противный голос», а также нелестно отзывались о ее фигуре.