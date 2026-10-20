Олег Газманов признался, что страдает из-за бессонницы

Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в последнее время страдает от бессонницы. Артист поделился своей проблемой в финале фестиваля «Родники.Истоки», сообщило РИА «Новости» .

«У меня проблемы с бессонницей. Последние несколько лет я плохо сплю», — сказал певец.

Газманов добавил, что пока не справился с многолетним недугом. По его словам, когда избавится от бессонницы, тогда «огонь будет».

До этого артист не раз говорил, что из-за сильной бессонницы не может нормально отдохнуть, что плохо влияет на его состояние. При этом он продолжает выступать и радовать своих поклонников.

Ранее Газманов признался, что во время утренней зарядки отжимается по 75 раз — столько же, сколько ему исполнилось лет. Каждый год приходится увеличивать количество отжиманий на один раз.