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    Олег Газманов признался, что страдает из-за бессонницы

    Фото: РИА «Новости»

    Народный артист России Олег Газманов рассказал, что в последнее время страдает от бессонницы. Артист поделился своей проблемой в финале фестиваля «Родники.Истоки», сообщило РИА «Новости».

    «У меня проблемы с бессонницей. Последние несколько лет я плохо сплю», — сказал певец.

    Газманов добавил, что пока не справился с многолетним недугом. По его словам, когда избавится от бессонницы, тогда «огонь будет».

    До этого артист не раз говорил, что из-за сильной бессонницы не может нормально отдохнуть, что плохо влияет на его состояние. При этом он продолжает выступать и радовать своих поклонников.

    Ранее Газманов признался, что во время утренней зарядки отжимается по 75 раз — столько же, сколько ему исполнилось лет. Каждый год приходится увеличивать количество отжиманий на один раз.

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