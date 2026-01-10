Сегодня 05:34 Пластика лица в 18 лет, скандал с Шаманом и отказ от фамилии отца. Как живут и чем занимаются дети Газманова? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Старший сын поссорился с Шаманом, приемный отказался от фамилии, а дочь сделала пластику в 18: дети известного певца Олега Газманова выросли и построили каждый свою жизнь. По стопам отца пошел только старший Родион — он сменил успешный бизнес на музыкальную карьеру. Как живут дети знаменитого «есаула» — в материале 360.ru.

Олег Газманов был женат дважды. В первом браке с Ириной он прожил 22 года и развелся с ней, когда старшему сыну Родиону было 16 лет. В это время Газманов-старший уже увлекся 18-летней Мариной Муравьевой. Знакомство с будущей второй женой Газманова произошло по необычной схеме: ехал на машине, увидел привлекательную блондинку и пригласил на концерт. Марина любила классическую музыку, но из вежливости согласилась. Но на сближение она не пошла — Газманов был в то время еще женат. В итоге она вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата основателя финансовой пирамиды МММ. Когда Вячеслава арестовали по обвинению в махинациях, Марина была беременна.

Фото: РИА «Новости»

Газманов признал сына Марины, который родился 29 ноября 1997 года. Марина развелась с мужем, Олег развелся с Ириной и пара начала жить вместе. Филиппу знаменитый исполнитель дал свою фамилию и воспитывал как родного сына. Официальный брак с Мариной оформили в 2003 году, когда она забеременела. В конце того же года родилась Марианна.

Поменял бизнес на музыку и получил благодарность от Путина «Танцуй пока молодой» Старший сын — Родион Газманов — родился 3 июля 1981 года в Калининграде, прославился в раннем возрасте, спев в шесть лет с отцом хиты «Люси» и «Танцуй пока молодой». После развода родителей отношения с отцом сохранились хорошие, Газманов-старший поддерживал Ирину и сына морально и материально.

Фото: РИА «Новости»

Родион Газманов не сразу выбрал музыкальную карьеру. Достигнув совершеннолетия, он пошел работать сначала барменом, но быстро дорос до управляющего ночным клубом. Параллельно юноша учился в Финансовой академии, которую окончил с красным дипломом. Родион сделал блестящую карьеру в бизнесе: аналитик в сети «Детский мир», затем строительный и агробизнес, инвестиции в недвижимость. Музыку молодой человек не забрасывал, еще в студенчестве он создал группу «ДНК» и выступал с ней на различных мероприятиях. Поворотным стал 2012 год — Родион оставил бизнес и посвятил себя музыке. «ДНК» объездили всю Россию и выступали за границей. В 2023 году президент Владимир Путин объявил Родиону Газманову благодарность за вклад в развитие отечественной культуры.

Фото: РИА «Новости»

«Не хочу привязываться» Личная жизнь Родиона скрыта за семью печатями. Известно, что он никогда не был женат и у него нет детей. Певец считает, что «всему свое время». Возможно, на его отношение к браку повлиял развод родителей. «Папа встретил другую женщину, и по этой причине принял решение уйти из семьи. Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь: что случилось, то случилось», — откровенничал музыкант.

В 2021 году музыкант поделился, что полтора года назад расстался с девушкой, с которой мечтал построить серьезные отношения. «Серьезно влюблен был, наверное, полтора года назад. Сейчас стараюсь держать эти чувства при себе, потому что… В общем, сейчас у меня такой период, когда не хочу привязываться к человеку», — говорил Родион Газманов.

Фото: РИА «Новости»

Газманову-младшему приписывали роман с Лизой Арзамасовой, звездой «Папиных дочек». В 2020 году актриса снялась в клипе Родиона на танцевальную композицию «Удаленка», с тех пор поползли сплетни о романе между ними. Родион опровергал эти слухи и заявлял, что с Лизой его связывает только дружба и работа. Конфликт с Шаманом и отмена тура В октябре 2023 года Родион Газманов отменил тур по Уралу, запланированный ранее. В СМИ просочилась информация, что причиной тому стал конфликт с Шаманом — Ярославом Дроновым. Газманов-младший опубликовал в соцсети снимок Шамана с подписью: «Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?».

Фото: РИА «Новости»

Позже Родион попытался оправдаться, заявив, что не имел в виду ничего негативного. Музыкант отметил, что находится с Шаманом в хороших отношениях. «Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал Газманов в микроблоге. «Затишье» для бойцов СВО Музыкант поддержал проведение спецоперации на Украине. По поводу артистов, которые не высказывают свою позицию по СВО, Газманов-младший заявил, что их поведение подлое и низкое. «Ребята, усидеть на двух стульях не получится», — подчеркнул Родион.

Фото: РИА «Новости»

В феврале 2025 года музыкант выпустил композицию «Затишье», написанную специально для участников СВО. «В декабре я выступал в парке „Патриот“ перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь», — рассказал Газманов. Исполнитель добавил, что не спал двое суток, но в результате написал песню, которую можно подарить российским бойцам.

Отказался от фамилии и подался в модели Приемный сын Газманова — Филипп Муравьев — тоже пробовал себя в музыке, но с вокалом у мальчика не сложилось. Филипп увлекся спортом: сначала был футбол, потом регби.

Фото: РИА «Новости»

В модельный бизнес дорогу открыла эффектная внешность и спортивное телосложение. Но работа моделью для Филиппа была лишь хобби, молодой человек зарабатывал на жизнь собственным бизнесом. Филипп Муравьев стал одним из основателей приложения Fura, которое помогает дальнобойщикам находить оптимальные маршруты. Проект приносит стабильный доход. В возрасте 27 лет Филипп отказался от известной фамилии приемного отца и взял девичью фамилию матери. Газманов объяснил это желанием добиваться успеха самостоятельно, без давления известной фамилии. Музыкант напомнил, что находится под санкциями, а его сыну-бизнесмену лишняя публичность ни к чему.

Фото: РИА «Новости»

«Рыжая лисичка» потратила миллионы на внешность Младшая дочь — Марианна Газманова — родилась 16 декабря 2003 года. Родители звали девочку «рыжей лисичкой» за огненный цвет волос и озорной характер. Девочка впервые вышла на подиум как модель в шесть лет, получив в качестве гонорара меховую шубу.

Фото: РИА «Новости»

Родители не жалели денег на образование дочери — сначала девочка училась в частной школе «Класс-центр», где постигала основы актерского мастерства, сольфеджио и хореографию. Затем престижная «Хорошкола» с ценником около 1,5 миллиона рублей в год, которую она окончила в 2022 году с золотой медалью. После школы девушка поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. Как и большинство девушек, Марианна не была довольна своей внешностью, и по достижению совершеннолетия сделала несколько пластических операций. Эксперты разглядели, что наследница Газманова скорректировала губы и скулы, чтобы соответствовать современным канонам красоты. С подправленной внешностью Марианна стала меньше похожа на отца и утратила природное очарование, отметили поклонники. Летом 2024 года Марианна переехала в квартиру в центре Москвы, которую ей подарили родители.