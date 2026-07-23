Газманов раскрыл число своих отжиманий по утрам

Певец Газманов во время утренней зарядки отжимается по 75 раз

Певец Олег Газманов остается в прекрасной форме. Во время утренней зарядки он делает столько же отжиманий, сколько ему лет, — 75 раз. Об этом исполнитель хита «Мои ясные дни» рассказал в эфире программы «Утро.ТНТ» .

«У меня есть определенные принципы. Например, если не выше восьмого этажа, то я стараюсь подниматься пешком. Груз я никому не даю нести», — отметил он.

Артист добавил, что зарядка занимает у него утром 15-20 минут. Он прорабатывает мышцы спины, делает приседания, отжимания, разминку плеч и упражнения на пресс.

«Отжимаюсь я столько раз, сколько мне лет. Поэтому приходится каждый год один раз прибавлять», — подчеркнул Газманов. Накануне певец отпраздновал юбилей.

Артист в молодости стал мастером спорта по легкой атлетике, но не смог продолжить спортивную карьеру из-за травмы — раздробление мелких костей стопы.

До того, как завоевать популярность, Газманов разгружал вагоны и «бомбил» на старых «Жигулях», чтобы заработать на жизнь. Слава пришла к нему после песни «Белый снег».