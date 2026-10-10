Сын Авербуха победил в шоу «Выживалити. Наследники» и сделал предложение девушке

Сын российских фигуристов Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха Мартин выиграл проект «Выживалити. Наследники», а сразу после финала сделал предложение своей девушке. Шоу показывал телеканал «Пятница» .

После объявления итогов Авербух поблагодарил команду и участников шоу. Он признался, что испытания дались непросто, но назвал участие в проекте важным опытом.

Затем победитель обратился к человеку, благодаря которому, по его словам, он в итоге отправился на остров. Девушка вышла к нему на сцену, и Мартин признался ей в любви. Опустившись на одно колено, он достал кольцо и сделал предложение. Возлюбленная ответила согласием.

Судя по публикациям в соцсетях, пара встречалась на протяжении нескольких лет. Девушка родом из Ростова-на-Дону, окончила один из московских вузов.

Шоу уже не впервые объединяет сердца. На премьере реалити «Выживалити. Наследники» младший сын Алены Свиридовой, 22-летний Григорий Мирошниченко, представил свою возлюбленную Арину Соловьеву. Позже он предложил ей стать его женой.