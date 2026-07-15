Газманов раскрыл, что подарил дочери на свадьбу

Народный артист России Олег Газманов признался, что помог 22-летней дочери Марианне в организации свадебного торжества, в том числе выступил перед молодоженами. Об этом певец рассказал в беседе с NEWS.ru .

«Свадьба прошла без драки, но весело. Со стороны жениха было много родственников — очень хорошие люди. Мой подарок — организация свадьбы», — сказал артист.

Газманов также опроверг слухи о беременности дочери, отметив при этом, что надеется стать дедом в ближайшее время. По его словам, его жена — Марина Муравьева-Газманова — даже подготовила для свадьбы фотозону с люлькой. Так они намекнули дочери на внуков.

Дочь певца от второго брака вышла замуж за бизнесмена по имени Максим, далекого от публичности. Пара встречалась два года.

Марианна Газманова получила образование в МГИМО, где училась на факультете международного бизнеса.