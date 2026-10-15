Губин признался, что не скучает по сцене

Губин заявил, что пишет музыку и не скучает по сцене

Музыкант Андрей Губин рассказал журналистам, что не скучает по сцене и не планирует возвращаться к концертной деятельности. Его слова привело РИА «Новости» .

Отвечая на вопрос о планах вернуться на эстраду, Губин указал, что хромает на одну ногу, поэтому путь на сцену ему закрыт. Исполнитель рассказал, что не испытывает ностальгии по гастрольной жизни, хоть иногда и вспоминает ее. По словам Губина, сейчас он сосредоточен на создании музыки.

«Я пишу, я же музыкой занимаюсь. Поэтому нет такого, что я сильно переживаю и скучаю», — подчеркнул музыкант.

Продюсер Сергей Дворцов в январе в беседе с журналистами назвал Андрея Губина главной звездой российской эстрады 2000-х годов. Он заявил, что сейчас на российской сцене не хватает ярких звезд.