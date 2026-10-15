360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Губин признался, что не скучает по сцене

    Губин заявил, что пишет музыку и не скучает по сцене

    Фото: РИА «Новости»

    Музыкант Андрей Губин рассказал журналистам, что не скучает по сцене и не планирует возвращаться к концертной деятельности. Его слова привело РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о планах вернуться на эстраду, Губин указал, что хромает на одну ногу, поэтому путь на сцену ему закрыт. Исполнитель рассказал, что не испытывает ностальгии по гастрольной жизни, хоть иногда и вспоминает ее. По словам Губина, сейчас он сосредоточен на создании музыки.

    «Я пишу, я же музыкой занимаюсь. Поэтому нет такого, что я сильно переживаю и скучаю», — подчеркнул музыкант.

    Продюсер Сергей Дворцов в январе в беседе с журналистами назвал Андрея Губина главной звездой российской эстрады 2000-х годов. Он заявил, что сейчас на российской сцене не хватает ярких звезд.

    Читайте также

    Бывшего мужа Волочковой увезли в реанимацию с сердечным приступом

    Умер руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин

    Из аэропорта — за решетку. Почему продюсера Джигурды задержали в Таиланде

    Екатерина Арман/соцсети

    Критик Рудченко счел грубым сравнение Бузовой с Бейонсе после концерта в Москве

    Анне Хилькевич — 40 лет. «Универ», три дочери и признание, что не боится возраста

    Умер тесть Михаила Турецкого Симон Яхнис

    Киркоров раскрыл, что подарит Баскову на 50-летний юбилей

    Бен Аффлек опроверг слухи о романе с Шакирой

    Иосиф Пригожин прокомментировал состояние здоровья Валерии

    Лерчек отказалась проходить полиграф после пропажи драгоценностей

    Подруга Волочковой показала ее внешность без ретуши

    100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Как слесарь из Нижнего стал блистательным актером

    Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны»