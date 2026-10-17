Сегодня 14:00 «Я реально начинаю сходить с ума»: почему Юлия Савичева ушла из соцсетей и нашла спасение в роке Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Певица Юлия Савичева сообщила о разводе с мужем после 12 лет брака. Артистка не воспитывает дочь сама, исчезала из соцсетей и сменила лирическую поп-музыку на рок. Почему так изменилась жизнь звезды — в материале 360.ru.

Развод после 12 лет брака: что известно Юлия Савичева (39 лет) официально сообщила о разводе с Александром Аршиновым (41 год), с которым была вместе с юности и прожила в браке 12 лет. Артистка не раскрыла детали и причины расставания, но призналась, что последние полгода жила в сильном стрессе, а ее жизнь «перевернулась с ног на голову». Для поклонников, привыкших видеть в Савичевой образ романтичной и гармоничной девушки, новость стала неожиданной: союз с Аршиновым долгие годы считался одним из самых крепких в российском шоу‑бизнесе.

Фото: Юлия Савичева / Telegram

Почему дочь живет не с мамой Девятилетняя дочь Юлии и Александра живет в Португалии с родителями отца. Из‑за этого в Сети периодически появляются упреки в адрес певицы: некоторые комментаторы считают, что она недостаточно вовлечена в воспитание ребенка. Савичева резко реагирует на подобные обвинения, называя их несправедливыми. По словам артистки, она фактически живет на две страны, регулярно прилетает к дочери и старается максимально участвовать в ее жизни. Такой формат — вынужденный компромисс, который позволяет совмещать плотный гастрольный график и родительские обязанности. Уход из соцсетей: усталость от хейта и давление публики Некоторое время назад Юлия временно ушла из социальных сетей. Причиной стала острая реакция публики на перемены в ее творчестве и внешности: певицу критиковали за смену имиджа, требовали «вернуть прежнюю Савичеву», обсуждали даже незначительные детали ее образа. Артистка призналась, что бесконечные пересуды и негатив доводили ее почти до нервного срыва. В какой‑то момент она передала ведение аккаунтов команде, чтобы взять паузу и восстановить эмоциональное равновесие.

Фото: Юлия Савичева / Telegram

От лирической поп‑музыки к року В последние годы Савичева заметно изменила музыкальное направление: от привычных лирических баллад она перешла к более жесткому звучанию с элементами рока и экстрим‑вокалом. Сама певица говорит, что эта трансформация не случайна: новый стиль стал способом выразить внутренние эмоции и переживания, накопившиеся в сложный период. «Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида, вплоть до трусов, и постоянных „верните старую Савичеву“», — жаловалась певица. Музыка для нее — форма терапии: именно в процессе записи новых треков она смогла прожить и отпустить часть стресса.

Интересно Поклонники отреагировали неоднозначно: часть аудитории не приняла перемены, другая поддержала артистку в праве на творческую эволюцию.

Как личная драма повлияла на карьеру и публичный образ Развод, давление хейтеров и смена стиля стали для Савичевой серьезным испытанием, но одновременно и точкой роста. Сейчас она делает ставку на искренность: не пытается сгладить острые углы и открыто говорит о сложностях. Такой подход помогает ей выстраивать более честный диалог с аудиторией и постепенно формировать новый образ — не только певицы, но и сильной женщины, которая не боится перемен.