Олега Газманова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указ о награждении певца и композитора Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Артиста наградили за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Газманов уже удостоен орденов Дружбы, Почета и «За заслуги в культуре и искусстве». У него есть несколько наград от Министерства обороны и других силовых ведомств, включая медаль «Участнику военной операции в Сирии» за выступление перед бойцами. Певец носит звания заслуженного и народного артиста Российской Федерации.

В феврале Газманов принял участие в акции в поддержку фронта. Знаменитости отправили гитары с автографами на передовую.