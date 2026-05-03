Черной икры не хочет. Что в райдере Олега Газманова: реальные запросы «главного есаула» страны

Народный артист России Олег Газманов рассказал об основных требованиях своего концертного райдера и оценил запросы нового поколения звезд. Деталями своей гастрольной жизни он поделился в беседе с корреспондентом издания «7 Дней» .

Газманову исполнилось уже 74 года. Он активно гастролирует и по-прежнему остается одним из самых дорогих исполнителей на отечественной эстраде. Редакция «7 Дней» считает, что за всего за одно выступление в рамках частного запроса артист получает около семи миллионов рублей.

Сам артист отметил, что его список условий для заказчиков, коммерческий райдер, выглядит вполне буднично и не содержит экзотических пунктов.

Что в райдере Олега Газманова

Исполнитель пояснил, что для него на первом месте стоит не еда или напитки, а возможность качественно отдохнуть и профессионально отработать программу. Главными требованиями в его списке значатся исправная и дорогая машина, уютный гостиничный номер и профессиональная звуковая аппаратура.

«А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — рассказал Олег Газманов

Также Газманов прокомментировал и поведение начинающих артистов, которые часто выставляют организаторам чрезмерно высокие требования по райдеру.

Музыкант считает, что молодые звезды таким образом пытаются доказать свою значимость. Газманов напомнил, что за подобные запросы артистам приходится платить самим.

«Имейте в виду, что у них это все вычитают из гонорара. Если хотят себе три автомобиля и ящик виски, то это вычтут из суммы по проданным билетам — и уже оставшуюся сумму они получат», — дополнил Олег Газманов.

Кто обманул Олега Газманова

Олег Газманов считается одним из наиболее успешных предпринимателей на российской сцене. В 2025 году он только на своем бизнесе заработал около 30 миллионов рублей.

В том же году стало известно, что певец отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все заработанные за жизнь деньги. Речь шла о 600 миллионах рублей. За помощью Олег Газманов обратился в российский следственный комитет. Вернуть деньги артисту пока не удалось.