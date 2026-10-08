Сын Виктора Цоя захотел сделать имя отца товарным знаком

Имя Виктора Цоя может стать товарным знаком. Сын музыканта Александр Цой подал три заявки в Роспатент. Об этом сообщил KP.RU .

Цой-младший решил зарегистрировать имя и автограф отца, а также логотип группы «Кино» в качестве товарных знаков. В заявке он указал такие направления использования, как организация концертов, производство косметики, аксессуаров, печатной и музыкальной продукции.

Сын музыканта уже подавал заявки на регистрацию товарного знака «Кино» для выпуска ювелирных изделий, пищевых ароматизаторов, закусок и пиццы. Он также обращался в Суд по интеллектуальным правам.

Ранее потомок звезды представил переработанный альбом «Это не любовь» и архивные кадры, снятые отцом, выступил продюсером шоу воссоединившейся группы «Кино».