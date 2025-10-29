«Враги не дождутся»: Газманов рассказал о самочувствии и призвал не верить СМИ

Певец Олег Газманов выступил с видеообращением, в котором рассказал о состоянии здоровья. Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале музыканта.

Говоря о самочувствии, Газманов сообщил, что врачи не запрещали ему делать сальто, но этот трюк он исполняет только в одной песне, которая вернется в репертуар в 2026 году, к 75-летнему юбилею музыканта. Он призвал не верить «доблестным средствам массовой дезинформации», которые рассказывают о его болезнях.

В то же время артист подтвердил, что у него есть проблемы с позвоночником — «как у большинства профессиональных спортсменов» (Газманов — мастер спорта по спортивной гимнастике).

Артист добавил, что кто-то монтирует его старые интервью, чтобы рекламировать лекарства, которыми он якобы пользуется. Он назвал подобные видео обманом.

«Короче, все нормально. Враги не дождутся. <… > Ясные дни всегда со мной! Все у меня хорошо, вечером концерт», — подытожил он.

Ранее травматолог-ортопед Дмитрий Беляков призвал быть осторожнее тех, кто повторяет за Газмановым танцевальные движения.