Ни процентов, ни денег: Газманов рассказал, как его обманул мошенник

Газманов рассказал, как его шесть лет «водил за нос» мошенник

Народный артист России Олег Газманов лишился всех накоплений, доверившись бизнесмену Геворку Саркисяну. Как это произошло, рассказал телеканалу РЕН ТВ сам певец.

По его словам, Саркисян сотрудничал в бизнесе с его приемным сыном Филиппом и в какой-то момент стал тесно общаться с семьей музыканта, после чего и предложил инвестировать в его проект.

Вернуть деньги с процентами предприниматель должен был через три года, но ни тогда, ни еще через три года Газманов своих накоплений не увидел. Когда артист напоминал о долге, Саркисян ссылался на разные форс-мажорные обстоятельства.

«Он за нос нас водил, как выясняется», — подчеркнул музыкант.

Ранее юрист певца Роман Кузьмин рассказал 360.ru, что Саркисяна перевели из СИЗО под домашний арест. Сторона потерпевшего считает, что бизнесмен после этого сбежит за границу со всеми деньгами.