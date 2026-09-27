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    Музыканта Mr. Credo внесли в базу «Миротворца»

    Ilya Moskovets/URA.RU
    Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

    Российского музыканта Александра Махонина, известного как Mr. Credo, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило РИА «Новости».

    Агентство ознакомилось с данными ресурса, выяснив, что уроженца Житомирской области обвинили в поддержке президента Владимира Путина и России. Также в числе обвинений якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украине.

    Исполнитель хитов «Чудная долина» и «Плачет Азия» не раз критиковал украинские события, включая Майдан. Его публикации в соцсетях направлены на поддержку российской армии.

    Ранее в базу «Миротворца» попала молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Артист отреагировал на эту новость, что они с супругой вообще не в курсе существования подобного ресурса.

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