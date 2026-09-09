Украинские националисты внесли певицу Анастасию Каменских в базу сайта «Миротворец». В последних интервью она вступилась за русский язык, сообщил ТАСС .

Данные уроженки Киева, участницы украинского дуэта «Потап и Настя» опубликовали на сайте «Миротворца». Каменских обвинили в провокациях, гуманитарной агрессии и участии в акциях, дестабилизирующих общественную жизнь на родине.

Певица вернулась к русскому языку и выступила против его притеснения на Украине. Она рассказала, что с детства говорила по-русски и не поддерживает ура-патриотизм с вышиванками и «незламностью».

То же сделал ее партнер, рэпер Потап (Алексей Потапенко). За это земляки создали петицию о его лишении звания заслуженного артиста.