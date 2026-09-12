Потапа внесли в базу «Миротворца» после скандала с украинским языком

Украинского рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) внесли в базу сайта «Миротворец». Авторы ресурса обвинили артиста в гуманитарной агрессии против Украины.

Ранее Потап и его бывшая супруга, певица Настя Каменских высказались в адрес сторонников полного отказа от русского языка. Рэпер выразил мнение, что любовь к родному языку и национальной культуре не нуждается в навязывании или административном контроле.

Он раскритиковал практику языковых патрулей и другие ограничительные инициативы, подчеркнув, что люди вправе самостоятельно решать, на каком языке им общаться. После этого на Украине опубликовали петицию с требованием лишить рэпера звания заслуженного артиста страны. Документ набрал необходимое число голосов.

Каменских также заявила, что после перехода на украинский язык у нее «вылезла киста» и пропал голос.

В начале специальной военной операции оба артиста публично поддержали Украину и прекратили выступления в России.