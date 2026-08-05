Актрису сериала «СашаТаня» Рубцову признали угрозой нацбезопасности на Украине

Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по сериалам «Универ» и «СашаТаня», в перечень лиц, которые, по версии ведомства, представляют угрозу национальной безопасности страны. Вместе с ней в список включили российского музыканта и блогера Акима Апачева (Акима Гасанова).

Приказ опубликовали на сайте украинского Минкультуры. Документом ведомство дополнило действующий перечень двумя новыми фамилиями — Гасанова и Рубцовой.

Список лиц, которые, по мнению украинских властей, создают угрозу национальной безопасности, ведется с 2015 года. За это время в него внесли более 200 представителей культуры и публичных деятелей, поддерживающих политику России в отношении Украины.

Ранее Рубцову и Апачева также включили в базу украинского сайта «Миротворец».