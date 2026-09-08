Сыгравший военного медика актер отреагировал на внесение в базу «Миротворца»

Актер Стержаков заявил, что не расстроен включением в базу «Миротворца»

Российский актер Владимир Стержаков попал в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в съемках на территории Мариуполя. Он сообщил РИА «Новости» , что это не помешает продолжать работу.

Стержаков заявил, что находится в базе «Миротворца» уже давно. Он признался, что это никак не беспокоит его.

«Я не обращаю на это внимания, это не мешает мне ни жить, ни работать, ни любить, ни со студентами заниматься», — сказал актер.

Он сыграл главную роль в драматическом сериале «Марик», ставшем режиссерским дебютом Егора Бероева. По сюжету герой Стержакова, будучи военным медиком, вернулся из зоны боевых действий и узнал, что считался погибшим. Ему пришлось начать новую жизнь, устроившись фельдшером скорой помощи.