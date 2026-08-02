Главу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Основательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Причиной внесения данных стало обвинение в публичной поддержке России.

Накануне Ким заявила, что удары Вооруженных сил Украины по складам маркетплейса причиняют вред миллионам мирных граждан из разных стран. Предприниматели из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли серьезные убытки.

Она добавила, что Wildberries оборудовал свои склады необходимыми средствами защиты, и призвала бизнес-сообщество составить единый план для адаптации к новым условиям.

В минувшую среду в реестр «Миротворца» внесли сразу 16 российских актеров. Все они связаны со съемками детективного сериала «Центурия» о борьбе российских спецслужб против украинского национализма.