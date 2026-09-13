Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко попал в базу «Миротворца»

Шоумен Сергей Писаренко после переезда в Россию попал в базу «Миротворца». Личные данные появились на сайте украинского проекта.

Администраторы опубликовали личные данные артиста, в том числе дату рождения и адрес в Москве. Поводом для включения Писаренко в базу «Миротворца» стало возвращение с Украины в Россию в 2022 году и поддержка российских военнослужащих.

Писаренко известен как капитан команды КВН «Уездный город». В 2020 году он рассказал о переезде в Киев и работе в украинской юмористической передаче «Дизель шоу». Родители и дочь шоумена остались в России.

Ранее в базу «Миротворца» внесли украинских музыкантов Анастасию Каменских и Потапа (Алексея Потапенко). В последних интервью они выступили против навязывания украинского языка и рассказали, как вернулись к общению и выступлениям на русском.