Жена Петросяна попала в базу «Миротворца»
Администраторы скандального украинского сайта «Миротворец» опубликовали личные данные жены юмориста Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой. Внимание на ее страницу обратило РИА «Новости».
В качестве причины внесения Брухуновой в свою базу владельцы сайта назвали «пропаганду и поддержку России», а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. Его владельцы публикуют имена, фамилии и адреса людей, которых считают угрозой Украины. В начале января в базу площадки внесли данные шести детей в возрасте от трех до 15 лет.
Несовершеннолетних обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в сознательном нарушении государственной границы.