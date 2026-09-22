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    Жена Петросяна попала в базу «Миротворца»

    Соцсети Татьяны Брухуновой
    Фото: Соцсети Татьяны Брухуновой

    Администраторы скандального украинского сайта «Миротворец» опубликовали личные данные жены юмориста Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой. Внимание на ее страницу обратило РИА «Новости».

    В качестве причины внесения Брухуновой в свою базу владельцы сайта назвали «пропаганду и поддержку России», а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. Его владельцы публикуют имена, фамилии и адреса людей, которых считают угрозой Украины. В начале января в базу площадки внесли данные шести детей в возрасте от трех до 15 лет.

    Несовершеннолетних обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в сознательном нарушении государственной границы.

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