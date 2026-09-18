Минюст внес режиссера Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции внесло режиссера Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что проживающий за границей режиссер распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти. Также он взаимодействовал с иностранными агентами, участвовал в создании информационных материалов вместе с ними.
В мае Звягинцев* получил Гран-при за фильм «Минотавр». Снятая в Латвии картина рассказывает бизнесмене, узнавшем об измене жены в момент, когда ему требуется передать в военкомат данные о своих сотрудниках для мобилизации.
В июне режиссера* внесли в базу «Миротворца» на Украине за посещение Крыма.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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