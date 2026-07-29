Базу «Миротворца» пополнили имена 16 российских актеров из сериала «Центурия»

Базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» пополнили имена сразу 16 российских актеров, участвующих в съемках детективного сериала «Центурия». Об этом сообщил ТАСС после ознакомления с данными ресурса.

«Миротворец» внес в базу данные актеров Александра Сибирцева, Александра Скулкова, Сергея Плешакова, Олега Чемодурова, Андрея Пряникова, Алексея Восковича, Тимофея Сапронова, Виталия Виноградова и Елизара Стрельченко. Также были опубликованы личные данные их коллег – Натальи Логиновой, Руслана Парпиева, Романа Веслауха, Анатолия Лебединского, Матвея Большакова, Владимира Глушкова и Хетага Хинчагова.

Создатели сайта обвинили актеров в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. «Центурия» режиссера Андрея Симонова основана на реальных историях – борьбе российских спецслужб против украинского националистического подполья и иностранных агентурных сетей.

Ранее в России объявили в розыск создателя украинского сайта «Миротворец» Георгия Туку.